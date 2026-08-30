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У Херсонській області – троє загиблих та 17 поранених через атаки РФ

Від обстрілів страждали 35 населених пунктів. 

У Херсонській області – троє загиблих та 17 поранених через атаки РФ
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби від російських обстрілів постраждали 35 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинули троє мешканців області, і ще 17 отримали поранення. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Білозерка, Велетенське, Миролюбівка, Нова Зоря, Берислав, Раківка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Біляївка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка  та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарські споруди, маршрутне таксі, тролейбуси, сміттєвоз та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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