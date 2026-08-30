РФ вночі запустила дві балістичні ракети і 130 дронів. ППО знешкодила частину цілей

Зафіксували влучання на 13 локаціях, і уламки впали у чотирьох місцях.

У ніч на 30 серпня російська армія запустила по території України дві балістичні ракети та 130 безпілотників. Зафіксували влучання на 13 локаціях, і уламки впали у чотирьох місцях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформацію про них уточнюють.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 30 серпня (з 18:00 29 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. рф, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила та подавила 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 30 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.