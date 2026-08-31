Майбутнє заявки Ісландії на вступ ЄС обговорять в парламенті

Майбутнє заявки Ісландії на вступ до Європейського Союзу обговорять в парламенті після того, як більшість виборців проголосували проти відновлення переговорів про вступ на референдумі.
Про це повідомляє Politico.
Як повідомляє національний мовник Ісландії RÚV, ісландці відхилили заявку уряду – 52,8% проти 47,2%. Явка склала 82,5%.
Прем’єр-міністерка від Соціал-демократичної партії Кріструн Фростадоттір повідомила, що питання обговорять в уряді спільно з парламентським комітетом із закордонних справ.
“Ми не маємо наміру приймати жодних остаточних рішень з цього приводу”, – сказала вона.
Очільниця уряду наголосила водночас, що результати референдуму “будуть поважати” і за часів чинного уряду подальші переговори про вступ до ЄС не проводитимуть. На її думку, це питання, ймовірно, буде темою наступних загальних виборів.
- Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, коли фінансова криза вдарила по невеликій та вразливій економіці країни.
- У 2013 році уряд, налаштований євроскептично, припинив переговори про вступ.