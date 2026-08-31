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Майбутнє заявки Ісландії на вступ ЄС обговорять в парламенті

Очільниця уряду водночас заявила, що результати референдуму, який не підтримав відновлення обговорення приєднання країни до блоку, “будуть поважати”.

Майбутнє заявки Ісландії на вступ ЄС обговорять в парламенті
Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір
Фото: EPA/UPG

Майбутнє заявки Ісландії на вступ до Європейського Союзу обговорять в парламенті після того, як більшість виборців проголосували проти відновлення переговорів про вступ на референдумі.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляє національний мовник Ісландії RÚV, ісландці відхилили заявку уряду – 52,8% проти 47,2%. Явка склала 82,5%.

Прем’єр-міністерка від Соціал-демократичної партії Кріструн Фростадоттір повідомила, що питання обговорять в уряді спільно з парламентським комітетом із закордонних справ. 

“Ми не маємо наміру приймати жодних остаточних рішень з цього приводу”, – сказала вона.

Очільниця уряду наголосила водночас, що результати референдуму “будуть поважати” і за часів чинного уряду подальші переговори про вступ до ЄС не проводитимуть. На її думку, це питання, ймовірно, буде темою наступних загальних виборів.

  • Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, коли фінансова криза вдарила по невеликій та вразливій економіці країни.
  • У 2013 році уряд, налаштований євроскептично, припинив переговори про вступ.
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