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Макрон відвідає Швецію для підписання багатомільярдної угоди про купівлю фрегатів

Вартість угоди становить €4,3 млрд.

Макрон відвідає Швецію для підписання багатомільярдної угоди про купівлю фрегатів
Макрон виступає в окулярах через травму ока, Париж, 16 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок прибув до Стокгольма, де має завершити з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном багатомільярдну угоду про придбання чотирьох французьких фрегатів. Паралельно сторони планують укласти рамкову угоду, спрямовану на поглиблення франко-шведської співпраці.

Про це пише Euronews.

Вартість угоди становитиме €4,3 млрд.

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Перший фрегат, який вироблятиме французька оборонно-промислова компанія Naval Group, планують поставити Швеції у 2030 році.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен та її шведський колега Пол Йонсон також підпишуть рамкову угоду про посилення оборонного співробітництва у «оперативній, військово-технічній та промисловій сферах».

За даними Єлисейського палацу, зустріч знаменує початок нового етапу поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами.

Швеція оголосила про закупівлю чотирьох фрегатів у травні в рамках масштабнішої програми переозброєння. На рішення Стокгольма вплинули війна в Україні та вступ Швеції до НАТО у 2024 році. Фрегати призначені для того, щоб «виявляти та нейтралізувати всі типи загроз» — надводні, повітряні, підводні, асиметричні та кібернетичні.

Під час саміту НАТО, який відбувся в Анкарі в липні, Франція пообіцяла направити військових до очолюваної Швецією місії НАТО у Фінляндії.

Останніми роками Франція та Швеція поступово поглиблюють оборонні зв’язки. У грудні Франція уклала угоду вартістю понад €1 млрд на придбання двох літаків радіолокаційної та розвідувальної системи GlobalEye, які виробляє шведська компанія Saab.

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