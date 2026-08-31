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Туреччина запропонувала Україні й Росії нову зернову угоду, - голова МЗС

Міністр закордонних справ заявив про розробку нових домовленостей, подібних до угоди 2022 року. 

Туреччина запропонувала Україні й Росії нову зернову угоду, - голова МЗС
Ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури

Туреччина розробила новий план для проходження суден із зерном через Чорне море і підтримує контакти з цього питання як з Росією, так і з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters

"Ми підготували план і підтримуємо контакти щодо нього з обома сторонами. Якщо виникнуть необхідні умови, ми, зокрема, працюємо над досягненням нової угоди, подібної до зернової", – зазначив Фідан. 

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Як відомо, в 2022 році Туреччина разом із ООН  була посередником під час укладення так званої Чорноморської зернової ініціативи. Вона мала забезпечити безпечний експорт українського зерна через Чорне море.

Після того як Росія влітку 2023 року вийшла з угоди, Україна запустила власний морський коридор. Він діяв без участі Росії, без принизливих російських перевірок у Стамбулі і дозволив експортувати не лише зерно, а й метал та інші товари у значно більших обсягах, ніж за часів дії зернової угоди.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія почала атакувати українські порти як в районі Одеси, так і на Дунаї.

Від липня 2026 року український морський коридор фактично припинив роботу через те, що Росія почала бити не лише по портовій інфраструктурі, але й по суднах, що прямували в порти Великої Одеси.    

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