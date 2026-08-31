​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: У Росії хочуть обмежити використання VPN серед молоді

Кремль виправдовує обмеження нібито турботою про безпеку громадян.

ЦПД: У Росії хочуть обмежити використання VPN серед молоді
Фото: Центр протидії дезінформації

У держдумі РФ боротьбу з VPN і тотальну цензуру в інтернеті вкотре виправдовують "турботою про безпеку" громадян.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Голова комітету держдуми РФ з інформполітики Сергій Боярський заявив, що одним із головних завдань російської влади є зменшення використання VPN-сервісів, особливо серед молоді.

Реклама

За його словами, VPN нібито становлять небезпеку, оскільки дозволяють користувачам отримувати доступ до частин інтернету, які російська влада заблокувала.

У Центрі зазначають, що такі заяви свідчать про подальше посилення цифрової цензури в Росії. На думку ЦПД, особлива увага до молоді може бути пов’язана з прагненням Кремля посилити контроль над інформаційним простором та обмежити доступ нового покоління до незалежних джерел інформації.

Російська влада продовжує розширювати систему інтернет-обмежень, блокуючи ресурси та сервіси, які дозволяють обходити державну цензуру.

У ЦПД наголошують, що Москва фактично формує контрольований інформаційний простір, у якому доступ до неузгодженої з владою інформації дедалі більше обмежується.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies