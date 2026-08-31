ЦПД: У Росії хочуть обмежити використання VPN серед молоді

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У держдумі РФ боротьбу з VPN і тотальну цензуру в інтернеті вкотре виправдовують "турботою про безпеку" громадян.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Голова комітету держдуми РФ з інформполітики Сергій Боярський заявив, що одним із головних завдань російської влади є зменшення використання VPN-сервісів, особливо серед молоді.

Реклама

За його словами, VPN нібито становлять небезпеку, оскільки дозволяють користувачам отримувати доступ до частин інтернету, які російська влада заблокувала.

У Центрі зазначають, що такі заяви свідчать про подальше посилення цифрової цензури в Росії. На думку ЦПД, особлива увага до молоді може бути пов’язана з прагненням Кремля посилити контроль над інформаційним простором та обмежити доступ нового покоління до незалежних джерел інформації.

Російська влада продовжує розширювати систему інтернет-обмежень, блокуючи ресурси та сервіси, які дозволяють обходити державну цензуру.

У ЦПД наголошують, що Москва фактично формує контрольований інформаційний простір, у якому доступ до неузгодженої з владою інформації дедалі більше обмежується.