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На Дніпропетровщині ворог тричі атакував енергооб’єкти ДТЕК

Внаслідок атак пошкоджене обладнання.

На Дніпропетровщині ворог тричі атакував енергооб’єкти ДТЕК
Армія РФ тричі атакував енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області російські війська протягом останніх днів тричі атакували енергетичні об’єкти ДТЕК. Внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання.

Про це повідомили у групі ДТЕК.

Попри атаки, енергетикам вдалося протягом останніх двох діб повернути електропостачання для 40 тисяч родин.

Водночас ще близько 30 тисяч родин тимчасово залишаються без електрики.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків атак.

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