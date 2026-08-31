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Росіяни вранці атакували різні райони Київської області, є поранені (уточнено)

Атака триває. 

Росіяни вранці атакували різні райони Київської області, є поранені (уточнено)
Реактивний шахед - 'Герань 3'
Фото: соцмережі окупантів

Вранці 31 серпня російська армія атакувала складські приміщення в селі Погреби, що поблизу Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Спершу була інформація про ушкодження складів у Деснянському районі Києва. Згодом у КМВА уточнили, що удар припав на передмістя.

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За інформацією голови ОВА Тимура Ткаченка, внаслідок ранкових атак по області є поранені.

«Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається», – сказав він. 

Ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область.

Вранці 28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня. Ворог поцілив по терміналу нової пошти і сусідньому виробництву. Після першого удару завдав повторних по тому самому місцю, і саме внаслідок цих атак загинув чоловік, що їхав вулицею на велосипеді.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати. Загинули не менше 38 людей, поранені понад 50.

29 серпня росіяни вбили в Києві дворічну дитину, поранили ще 12 людей. 

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