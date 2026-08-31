Українські поліцейські спільно з правоохоронцями Казахстану та Албанії провели багаторівневу спецоперацію та ліквідували вербувальні ланки злочинної спільноти «Хімпром». Сімох фігурантів затримано, дев’ятьом, зокрема лідеру спільноти та співорганізатору, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Встановили, що 36-річний громадянин РФ на псевдо «Мексиканець», який переховується за кордоном, створив розгалужену систему вербування людей для забезпечення незаконного обігу наркотиків. Фактично call-центри стали кадровим ресурсом «Хімпрому» - через них злочинна спільнота системно шукала людей для роботи на різних ланках наркобізнесу.

Реклама

За допомогою фейкових оголошень про роботу, розміщених в інтернеті, оператори знаходили та вербували людей під конкретні функції: від HR-менеджерів і операторів до хіміків, закладників, кур’єрів, логістів, складських працівників і поштовиків. Усередині діяла жорстка система контролю: за порушення встановлених правил працівників карали значними грошовими штрафами, а до тих, хто намагався вийти із системи, застосовували фізичне насильство та незаконно позбавляли волі.

Діяльність «Хімпрому» була міжнародною, тому для координації розслідування Україна створила спільні слідчі групи (Joint Investigation Team, JIT) з Албанією та Казахстаном. Правоохоронці встановлювали організаторів і виконавців, канали вербування та осіб, залучених до незаконного обігу наркотиків у різних країнах.

Знешкодження інфраструктури злочинної спільноти тривало поетапно.

У серпні 2025 року в Україні правоохоронці провели 26 обшуків у call-центрах та вилучили близько чотирьох тисяч цифрових доказів. Аналіз отриманих даних дав змогу встановити 31 Telegram-магазин, організаторів і виконавців, а також сотні завербованих осіб, причетність яких до незаконного обігу наркотиків на території Казахстану встановлювали правоохоронці.

У березні 2026 року правоохоронці Албанії скерували до суду кримінальне провадження щодо двох українців, які незаконно утримували операторів вербувальних call-центрів та застосовували до них фізичну силу і насильство.

У травні цього року сторони реалізували черговий етап міжнародної спецоперації. Поліцейські за участю представників правоохоронців Казахстану провели 70 обшуків, припинили діяльність вербувальних call-центрів у Києві та Київській області, вилучили 120 цифрових доказів і встановили 27 активних учасників «Хімпрому».

У липні на території Казахстану за участю українських правоохоронців провели ще 15 обшуків. Затримали 17 учасників злочинної спільноти, причетних до збуту наркотиків на території країни.

Реклама

Фото: Нацполіція Обшуки у підозрюваних

Завершальний етап міжнародної спецоперації був спрямований на остаточне припинення діяльності мережі вербувальних call-центрів в Україні та затримання її учасників. Українські на казахстанські поліцейські провели 35 обшуків за місцями мешкання фігурантів у п’яти областях та в Києві.

У результаті ліквідували дві вербувальні ланки «Хімпрому». Під час слідчих дій вилучили цифрові докази, а також наркотики та речовини для їх виготовлення: 3 600 джоінтів, 24 кілограми суміші для їх виготовлення із вмістом синтетичного канабіноїду PINACA та понад 1 900 розфасованих пакетиків.

Сімох осіб, серед яких організатори незаконної діяльності та вербувальники, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Залежно від ролі, повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам кримінальних проваджень.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

Серед них - лідер злочинної спільноти «Хімпром» та співорганізатор, яким про підозру повідомлено заочно: