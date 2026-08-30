Поховані «за парканом»: чи можна молитися за самогубців?

Чи справді людина, яка скоїла самогубство, закрила собі шлях до раю? А якщо це психічно хвора людина, яка не в змозі контролювати свої дії? Або невиліковно хворий, що не витримав страждань? Чи можна молитися за тих, хто вирішив сам піти з життя? Як готують священників до пастирської опіки над людьми з суїцидальними настроями? Чи повинна церква змінювати ставлення до самогубців, виявляти більше розуміння, співчуття та милосердя?

Нині офіційна позиція церкви не змінилася: суїцид - це гріх. Але все частіше в дискусії на цю тему чуємо про співчуття, милосердя, пастирську опіку.

Церква завжди вважала самогубство тяжким гріхом. Самогубців не відспівували, хоронили без священника і навіть не на цвинтарі, а десь «під парканом».

Фото: надано автором Протоієрей ПЦУ Сергій Кирилюк

Перше питання дуже просте: чому Церква вважає самогубство важким гріхом?

Самогубство є важким гріхом, бо воно є посяганням на дар життя, який людина не дала собі сама. У християнському розумінні, життя – це не приватна власність, якою можна розпорядитися абсолютно самовладно, а дар Божий, покликання і таїнство. Тому самогубство церква традиційно розуміє як трагічне вбивство себе і також як акт розпачу, коли людина вже не бачить майбутнього, милості, прощення, жодної можливості бути врятованою.

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Однак тут дуже важливо сказати: церква засуджує не стражденну людину, а сам акт самогубства як страшну духовну, психологічну і екзистенційну катастрофу. Бо часто людина, яка доходить до самогубства, не є бунтівником проти Бога у спокійному і тверезому сенсі. Вона може бути в такому звуженні свідомості, у такому психічному болю, депресії, травмі, відчаї чи хворобі, що її свобода вже глибоко поранена. Тому гріх цей – важкий. Але суд над людиною – не наш. Остаточний суд належить лише Богу.

Чи правда, що самогубець через сам факт такого способу закінчити земне життя не потрапить до раю?

Я був би дуже обережним із таким категоричним формулюванням. Так, у церковній традиції самогубство розглядається як надзвичайно небезпечний духовний стан, бо людина завершує земне життя в акті відчаю, не залишаючи собі можливості для покаяння. Саме тому церква завжди ставилась до цього з великим страхом і суворістю.

Але сказати, що конкретно ця людина точно не буде спасенна, ми не маємо права. Ми не знаємо, що було в її душі останньої миті. Бо ж навіть за секунду, за пів секунди до смерті людина може покаятися, сказати: «Боже, що ж я роблю?» Ми не знаємо, що відбулося між людиною і Богом у ту останню мить. Ми не знаємо стану її свободи, психічного болю, хвороби, тож не можемо встановити міру відповідальності. Христос знає те, чого не знає жоден священник, лікар, родич чи церковний суд. Тому правильно говорити так: самогубство є страшним і небезпечним духовним актом, але ми не маємо права перетворювати церковне правило на остаточний вирок.

Фото: baku-media Скульптура 'Рука Бога'. Лоренцо Квін

Самогубців не відспівують; колись таких людей навіть не хоронили на цвинтарі, а десь «під парканом»… Це дійсно передбачено церковними правилами?

Традиційна суворість церкви щодо відспівування самогубців справді існувала і має богословське пояснення.

Церковне поховання – це не просто обряд прощання, це молитовне свідчення церкви про людину, яка завершила земний шлях у вірі, в надії на воскресіння, у сопричасті з церковним тілом. Не даремно в текстах похорону є рядки: «Зі святими упокій, Христе, душу спочилого раба твого».

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Самогубство ж сприймалося як акт, який ззовні ніби розриває цю надію, тому церква не могла літургійно благословляти таких померлих. Але ті відомі практики, наприклад, поховання «під парканом», суспільне приниження родини, жорстке таврування, не завжди були вираженням Євангелія. Часто це була суміш церковної дисципліни, народного страху, забобонів і суспільної жорстокості. Сьогодні в православній практиці зазвичай зберігається принцип: самогубство, яке вчинене обдумано, не передбачає звичайного церковного відспівування. Але якщо є підстави вважати, що людина діяла у стані психічного розладу, гострого афекту, або не усвідомлювала наслідків свого вчинку, можливі винятки.

У сучасній практиці остаточне рішення часто належить правлячому архієрею, а не одному священнику на місці. Священник не може прийняти такого рішення і має в кожному випадку звертатися до єпископа. Про такий підхід у Православній церкві України також повідомлялося у церковно-релігійних джерелах. Винятки можливі при гострому душевному захворюванні або афекті, коли людина не усвідомлювала наслідків вчинку.

Фото: pomisna.info Чи можна молитися за самогубців?

А молитися за самогубців можна?

Можна молитися вдома, можна просити Бога про милість, можна підтримувати родину, можна звертатися до священника за пастирською порадою. У певних випадках можна подавати прохання до єпископа про церковну молитву чи чин похорону.

Не можна самочинно оголошувати людину «проклятою», «втраченою», не можна добивати родину осудом. Не можна зводити трагедію до холодної формули «сам винен».

А якщо самогубство скоїла психічно хвора людина, яка не в змозі контролювати свої дії? Якщо людина – невиліковно хвора, не витримує страждань?

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У моральному богослов'ї відповідальність людини залежить на лише від зовнішнього вчинку, а й від свободи, стану свідомості, наміру й здатності контролювати себе. Якщо людина перебувала в тяжкій депресії, психозі, делірії, деменції, в гострому посттравматичному стані, нестримному афекті або іншому стані, який істотно порушував її свободу, тоді її моральна відповідальність може бути значно зменшена. Як лікар-психіатр можу сказати: суїцидальна свідомість часто не є «вільним філософським вибором смерті», а станом патологічного звуження горизонту, коли здається, що є лишень один шлях. Часто чуємо, що суїцид – це незворотне вирішення тимчасових проблем. Людина втрачає можливість бачити альтернативи. Людина не стільки хоче смерті, скільки хоче, щоби припинився нестерпний біль. Вона не бачить дверей, хоча двері існують.

У випадках невиліковних хвороб страждання може бути жахливим, і церква має бути надзвичайно милосердною до людини, яка страждає. Але християнство не може назвати самогубство добром або виправдати його як нормальний шлях виходу. Церква може зрозуміти біль, може співчувати, може зменшувати осуд, може молитися, може просити милості Божої, але не може сказати, що самогубство є морально добрим рішенням.

Фото: надано автором Ніхто не знає, чи не розкаялася людина за крок до прірви... Кадр з фільму 'Костянтин'

Обставини можуть зменшувати провину, але вони не перетворюють самогубство на добро. Тут варто згадати про «асистоване самогубство», евтаназію, яку церква категорично не підтримує. Бо це є свідомим рішенням покінчити з життям.

Як близьким помітити, що людина може готуватися до непоправного, як допомогти, застерегти, врятувати?

Найперше, треба не боятися прямо запитувати людину про суїцидальні думки. Є міф, що якщо запитати: «Чи ви думаєте про самогубство?», то можна тим самим «підкинути ідею». Насправді пряме, спокійне, людяне спілкування і зацікавлення часто дає людині полегшення: «нарешті хтось не боїться мого болю». У своїй практиці лікаря-психіатра стикаюся, коли людина каже: «Боже, нарешті хоч хтось мене запитав! А я так давно роздумую про самогубство».

Священник, капелан, психолог, лікар, родич мають звертати увагу на сигнали ризику. Людина говорить, що не хоче жити, роздає речі, заповідає майно, прощається, різко ізолюється – це може означати, що має план самогубства.

Далі людина може раптово з тривоги перейти до глибокого спокою. Або навпаки: якщо була дуже спокійною – перейти в стан великої тривоги. Така нетипова зміна поведінки є важливим лакмусовим папірцем. Також якщо зловживає алкоголем чи речовинами – бо алкоголь, наркотики, окремі антидепресанти, транквілізатори зменшують імпульс-контроль і поріг досяжності мотиваційно-вольової сфери до дії. Тобто думки можуть перейти в дію. Особливо треба бути пильними, якщо людина пережила втрату, приниження, насильство, бойову травму, має депресію, психоз, ПТСР або сильний біль.

Світова організація охорони здоров'я наголошує, що понад 720 000 людей у світі щороку помирають внаслідок самогубства. Я думаю, що частина випадків неврахована, як, наприклад, загибель автомобіліста, який сам за кермом несподівано в'їхав у дерево чи в стіну. І ще ж на кожне самогубство припадає багато спроб. У мене була пацієнтка, яка п'ять разів робила спроби покінчити з життям, після кожного разу потрапляла до нас в клініку. І кожного разу при виписці говорила: «Я все одно це зроблю». Коли вона виписувалася, ми завжди казали: «Двері нашої клініки завжди відкриті для вас, приходьте, будемо далі з вами працювати». Після п'ятої спроби вона прийшла, ми її прийняли. Вона сказала: «Тепер я знаю, що ви не байдужі люди. Я повірила вам. Обіцяю, що більше не буду робити спроб накласти на себе руки». Минуло вже понад 10 років із того часу, з пацієнткою все добре. Думаю, тоді вона відчула нашу любов. Нехай це були чужі люди, лікарі, але ми були поруч в потрібний час.

Фото: надано автором Протоієрей ПЦУ Сергій Кирилюк

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А як має діяти священник, коли помічає чи навіть відчуває тривожні симптоми?

Що робити священнику, якщо людина каже про намір покінчити з життям? В такому випадку він не має права обмежитись фразою «помоліться і все мине». Молитва, звичайно, потрібна, але при гострому суїцидальному ризику потрібні також конкретні дії.

Я би радив діяти так: по-перше, спокійно залишитися з людиною і не лякатися її слів, по-друге, прямо запитати, чи ви маєте план, визначений час, засіб, і найближчим часом не залишати людину саму, по-третє, залучити близьких, четверте – викликати екстрену допомогу, п’яте – скерувати до психіатра, кризової служби, лікаря-психолога, можливо, до сімейного лікаря. Сімейний лікар далі вже мав би виписати скерування до психіатра або психотерапевта. Шоста порада: не засуджувати, не соромити, не казати «це гріх, як вам не соромно». У стані кризи така фраза може добити. Тобто не моралізуємо, не кажемо про «пекло і рай», бо це абсолютно байдуже для людини, яка хоче скоїти самогубство. Я в таких випадках кажу: «Мені шкода, що ви можете так завершити життя». І наступне, що треба зробити, це дати людині відчути: ви поруч, і зараз не будемо вирішувати, як прожити все життя, нам важливо в найближчі години уникнути смерті. В Україні також діє Lifeline Ukraine – професійна гаряча лінія підтримки з питань запобігання самогубствам і психічного здоров'я, яка працює цілодобово за номером 7333. Також МОЗ України публікує контакти психологічної підтримки, зокрема кризові номери та лінії емоційної допомоги.

Самогубство близького – значний тягар для рідних. Як Церква має і може подбати про цих людей?

Рідні самогубця часто несуть подвійний тягар – горе втрати і страшне відчуття провини. Вони питають себе: «Чому я не побачив? Чому не зупинив? Чому не подзвонив? Чому не був поруч?» І тут церква не має бути холодною канцелярією, яка лише відповідає: «Не можна». Церква має бути матір'ю. Родина не повинна бути відкинута. Священник може прийти додому, поговорити, підтримати, помолитися в ці перші 40 днів за живих, допомогти пережити, пояснити, що Бог – милосердний, значно милосердніший за наші уявлення. Можна служити молебні за родину, звершувати пастирський супровід, радити психотерапію чи групи підтримки для людей, які пережили втрату через суїцид.

…І найголовніше: ми не повинні забирати в Бога його право бути милосердним. Хто ми такі, щоб брати на себе суд Божий? Якщо справді за межею є таємниця, то вона не належить нашому осуду – вона належить Богові. Наше завдання – тут, на землі, зробити все можливе, щоб людина не дійшла до цієї межі на самоті. Бо церква Христова існує не для того, щоби добивати зламаних, а щоб шукати загублених, підтримувати виснажених і свідчити: навіть у найтемнішу ніч ми не покинуті Богом.