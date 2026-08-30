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Вночі росіяни атакували склади із продуктами на Одещині. Постраждали люди

Пожежу вже вдалося ліквідувати. 

Вночі росіяни атакували склади із продуктами на Одещині. Постраждали люди
Наслдки російсього удару на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 30 серпня російська армія атакувала Одеську область, зокрема склади із продуктами. Постраждали троє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. 

«На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині. Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення», - розповів він. 

Масштабну пожежу рятувальники ліквідували.

Наслідки російського удару на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російського удару на Одещині

На місці удару працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

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