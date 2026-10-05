Російський бюджет для ТОТ. Грошей нема, але тримайтесь   

Проєкт федерального бюджету Росії на 2027-2029 роки передбачає фінансування утримання окупованих територій (без Криму) в розмірі 865,58 млрд рублів. Це 293,82 млрд у 2027-му, 290,11 у 2028-му і 281,65 у 2029-му. Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина. Все покрито однією фінансовою програмою ГП-60.

Фото: EPA/UPG

У 2024-му Кремль на програму виділив 348,98 млрд. У 2025-му – вже близько 319,64. У 2026-му – 298,43. Далі вниз, до 281,65 у 2029-му. Від піку до кінця горизонту це мінус 67,3 млрд, або 19,3%. Номінально. Якщо додати російський макропрогноз, який передбачає інфляцію близько 4% щороку, то реальне скорочення ще більше.

Проте, цікаве не лише в тому, що буде. А в тому, що було.

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Наявний бюджет на 2026-2028 роки обіцяв на 2027-й рік 330,11 млрд. На 2028-й – 326,77. Новий проєкт дає 293,82 і 290,11. Різниця мінус 36,29 і 36,66 млрд. Відповідно. Це 11,0% і 11,2%. Тобто Кремль не просто закладає менше на майбутнє. Він зрізає навіть власні попередні плани.

Те, на що не скорочується фінансування, навіть яскравіше за саме скорочення, не менш показове. Компенсації за зруйноване житло ріжуть. У бюджеті 2024 року – 24,73 млрд. У попередньому плані на 2025-2026 роки – по 41,9. У наявному на 2026-2028 – по 21,9. Майже вдвічі менше. Паралельно в 2026-му норматив компенсації за квадратний метр підняли з 51,5 до 70 тисяч рублів. Вищий норматив при меншому бюджеті – це просто менше людей, які отримають гроші. Для Маріуполя, з його окремим треком компенсаційного та «безхазяйного» житла, це не абстракція, а жорстока реальність збільшення безхатьок.

Цікаві наслідки наших ударів по інфраструктурі в планових цифрах. Наприклад, енергетика з разової реконструкції стала постійною статтею: по 3 млрд на розподільчі мережі у 2024-2025 роках, по 10 млрд на рік у 2026-2028-му, плюс аварійний резерв. Тобто одна 4-місячна (поки) операція вже принесла прямих додаткових витрат на російський бюджет по 7 млрд на рік. Мало чи багато? Головне – несподівано додатково.

Можна далі постатейно перебирати та побачити, що витрати на дороги не скорочуються. З 18,83 млрд у 2024-му до 22,81 у плані на 2028-й. Але це не лише цивільна історія. Скоріше за все – геть не цивільна. Дороги підвищують транспортну зв'язність із Росією і стійкість сухопутного коридору. Або побачити, що комунальна сфера вся монополізується кишеньковими фірмами кремлівських посадовців через Фонд розвитку територій. 14 млрд у 2024-му, 35 млрд у 2026-му році.

Підсумуємо, а що ж змінилося порівняно з 2024-м? Тоді бюджет був бюджетом надзвичайних витрат. У ньому було 42,5 млрд прямих дотацій на збалансованість бюджетів чотирьох регіонів. Цієї статті більше немає. Зникають цілі напрямки: морська інфраструктура, спецтехніка, частина прямого фінансування «Автодору». Лишаються постійні канали: «Единый заказчик», Фонд розвитку територій, дороги, ЖКГ, енергетика, капремонт, ВЕЗ.

Та – військові видатки. У проєкті бюджету на 2027 рік військові видатки Росії зростають приблизно на 27%, до 17,1 трлн рублів. Соціалка, освіта, охорона здоров'я та цивільна інфраструктура скорочуються. Мінус 11% для окупованих територій добре лягає в цю арифметику.

Публічно заявлена ціль бюджетної програми не змінилась: довести окуповані регіони до середньоросійських показників до 2030 року. Тільки гроші на це стають дедалі скромнішими. Як і російські стандарти.

Росія може воювати вічно, а «русские» не здаються. Вони просто починають дуже економити.