Російський бюджет для ТОТ. Грошей нема, але тримайтесь   

У 2024-му Кремль на програму виділив 348,98 млрд. У 2025-му – вже близько 319,64. У 2026-му – 298,43. Далі вниз, до 281,65 у 2029-му. Від піку до кінця горизонту це мінус 67,3 млрд, або 19,3%. Номінально. Якщо додати російський макропрогноз, який передбачає інфляцію близько 4% щороку, то реальне скорочення ще більше.
Проте, цікаве не лише в тому, що буде. А в тому, що було.
Наявний бюджет на 2026-2028 роки обіцяв на 2027-й рік 330,11 млрд. На 2028-й – 326,77. Новий проєкт дає 293,82 і 290,11. Різниця мінус 36,29 і 36,66 млрд. Відповідно. Це 11,0% і 11,2%. Тобто Кремль не просто закладає менше на майбутнє. Він зрізає навіть власні попередні плани.
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Те, на що не скорочується фінансування, навіть яскравіше за саме скорочення, не менш показове. Компенсації за зруйноване житло ріжуть. У бюджеті 2024 року – 24,73 млрд. У попередньому плані на 2025-2026 роки – по 41,9. У наявному на 2026-2028 – по 21,9. Майже вдвічі менше. Паралельно в 2026-му норматив компенсації за квадратний метр підняли з 51,5 до 70 тисяч рублів. Вищий норматив при меншому бюджеті – це просто менше людей, які отримають гроші. Для Маріуполя, з його окремим треком компенсаційного та «безхазяйного» житла, це не абстракція, а жорстока реальність збільшення безхатьок.
Цікаві наслідки наших ударів по інфраструктурі в планових цифрах. Наприклад, енергетика з разової реконструкції стала постійною статтею: по 3 млрд на розподільчі мережі у 2024-2025 роках, по 10 млрд на рік у 2026-2028-му, плюс аварійний резерв. Тобто одна 4-місячна (поки) операція вже принесла прямих додаткових витрат на російський бюджет по 7 млрд на рік. Мало чи багато? Головне – несподівано додатково.
Можна далі постатейно перебирати та побачити, що витрати на дороги не скорочуються. З 18,83 млрд у 2024-му до 22,81 у плані на 2028-й. Але це не лише цивільна історія. Скоріше за все – геть не цивільна. Дороги підвищують транспортну зв'язність із Росією і стійкість сухопутного коридору. Або побачити, що комунальна сфера вся монополізується кишеньковими фірмами кремлівських посадовців через Фонд розвитку територій. 14 млрд у 2024-му, 35 млрд у 2026-му році.
Підсумуємо, а що ж змінилося порівняно з 2024-м? Тоді бюджет був бюджетом надзвичайних витрат. У ньому було 42,5 млрд прямих дотацій на збалансованість бюджетів чотирьох регіонів. Цієї статті більше немає. Зникають цілі напрямки: морська інфраструктура, спецтехніка, частина прямого фінансування «Автодору». Лишаються постійні канали: «Единый заказчик», Фонд розвитку територій, дороги, ЖКГ, енергетика, капремонт, ВЕЗ.
Та – військові видатки. У проєкті бюджету на 2027 рік військові видатки Росії зростають приблизно на 27%, до 17,1 трлн рублів. Соціалка, освіта, охорона здоров'я та цивільна інфраструктура скорочуються. Мінус 11% для окупованих територій добре лягає в цю арифметику.
Публічно заявлена ціль бюджетної програми не змінилась: довести окуповані регіони до середньоросійських показників до 2030 року. Тільки гроші на це стають дедалі скромнішими. Як і російські стандарти.
Росія може воювати вічно, а «русские» не здаються. Вони просто починають дуже економити.
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