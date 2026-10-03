Після зустрічі олігархів із Путіним в березні, до російського бюджету надійшли "сотні мільярдів" рублів.

Російські олігархи у 2026 році перерахували до держбюджету РФ 471 млрд рублів, або понад $5,6 млрд, у вигляді так званих "добровільних внесків". Ця сума покриває понад 1% державних видатків Росії цього року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи держбюджету РФ.

Як зазначає агентство, про такі "внески" російські мільярдери домовлялися після закритої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у березні. Там були присутні найбільші російські бізнесмени, більшість із яких перебувають під західними санкціями. Повний список учасників зустрічі не оприлюднювали.

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У вересні диктатор Владімір Путін заявив, що після березневої зустрічі до бюджету надійшли "сотні мільярдів" рублів.

Росія цього року планує завершити з бюджетним дефіцитом на рівні 3,2% ВВП – 7,3 трлн рублів ($87 млрд). Це вдвічі більше за початково запланований показник у 1,6% ВВП. Без "добровільних внесків" дефіцит міг би зрости до 3,4% ВВП.

У Кремлі раніше заявляли, що один із бізнесменів запропонував таку ініціативу, аргументуючи це тим, що багато заможних росіян сформували свої статки у 1990-х роках завдяки зв'язкам із державою, а тому тепер мають зробити внесок до державного бюджету.

Після зустрічі в Кремлі повідомили, що один з її учасників запропонував внести "дуже велику суму грошей", а Путін підтримав цю ініціативу.

У 2026 році уряд РФ планує отримати 385 млрд рублів від продажу активів, конфіскованих у приватних компаній протягом останніх років. Це частина масштабного перерозподілу власності, який влада проводить, зокрема посилаючись на порушення законодавства, корупцію та іноземне володіння стратегічними активами.

У 2025 році російська влада підвищила податки та збільшила запозичення, щоб фінансувати дефіцит і підтримувати видатки на оборонний сектор. Цього року на них планують спрямувати 38% усіх бюджетних видатків.

Надходження від "добровільних внесків" уже перевищили суму корпоративного податку на надприбутки, який сплачують переважно металургійні та хімічні компанії з високими прибутками.

На тлі війни проти України Кремль шукає нові джерела доходів. Зокрема, влада планує подальше підвищення податків у 2027 році та посилення боротьби зі схемами ухилення від їх сплати.

Одне з очікуваних підвищень податків має принести бюджету додатково близько 1 трлн рублів у 2027 році. Воно стосуватиметься доходів від банківських депозитів, які через високі відсоткові ставки стали значним джерелом прибутку для багатьох росіян.