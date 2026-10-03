​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСвіт

Reuters: Російські мільярдери "пожертвували" в бюджет РФ понад $5,6 млрд на війну проти України

Після зустрічі олігархів із Путіним в березні, до російського бюджету надійшли "сотні мільярдів" рублів.

Reuters: Російські мільярдери "пожертвували" в бюджет РФ понад $5,6 млрд на війну проти України
Фото: EPA/UPG

Російські олігархи у 2026 році перерахували до держбюджету РФ 471 млрд рублів, або понад $5,6 млрд, у вигляді так званих "добровільних внесків". Ця сума покриває понад 1% державних видатків Росії цього року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи держбюджету РФ.

Як зазначає агентство, про такі "внески" російські мільярдери домовлялися після закритої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у березні. Там були присутні найбільші російські бізнесмени, більшість із яких перебувають під західними санкціями. Повний список учасників зустрічі не оприлюднювали.

Реклама

У вересні диктатор Владімір Путін заявив, що після березневої зустрічі до бюджету надійшли "сотні мільярдів" рублів.

Росія цього року планує завершити з бюджетним дефіцитом на рівні 3,2% ВВП – 7,3 трлн рублів ($87 млрд). Це вдвічі більше за початково запланований показник у 1,6% ВВП. Без "добровільних внесків" дефіцит міг би зрости до 3,4% ВВП.

У Кремлі раніше заявляли, що один із бізнесменів запропонував таку ініціативу, аргументуючи це тим, що багато заможних росіян сформували свої статки у 1990-х роках завдяки зв'язкам із державою, а тому тепер мають зробити внесок до державного бюджету.

Після зустрічі в Кремлі повідомили, що один з її учасників запропонував внести "дуже велику суму грошей", а Путін підтримав цю ініціативу.

У 2026 році уряд РФ планує отримати 385 млрд рублів від продажу активів, конфіскованих у приватних компаній протягом останніх років. Це частина масштабного перерозподілу власності, який влада проводить, зокрема посилаючись на порушення законодавства, корупцію та іноземне володіння стратегічними активами.

Читайте такожReuters: Росія збільшить військові витрати у 2027 році на 27%

У 2025 році російська влада підвищила податки та збільшила запозичення, щоб фінансувати дефіцит і підтримувати видатки на оборонний сектор. Цього року на них планують спрямувати 38% усіх бюджетних видатків.

Надходження від "добровільних внесків" уже перевищили суму корпоративного податку на надприбутки, який сплачують переважно металургійні та хімічні компанії з високими прибутками.

На тлі війни проти України Кремль шукає нові джерела доходів. Зокрема, влада планує подальше підвищення податків у 2027 році та посилення боротьби зі схемами ухилення від їх сплати.

Одне з очікуваних підвищень податків має принести бюджету додатково близько 1 трлн рублів у 2027 році. Воно стосуватиметься доходів від банківських депозитів, які через високі відсоткові ставки стали значним джерелом прибутку для багатьох росіян.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies