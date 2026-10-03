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Дрони атакували базу запуску БпЛА "Цимбулова" в Орловській області РФ

Супутниковий моніторинг зафіксував кілька осередків пожеж у районі місця зберігання, підготовки та запуску безпілотників.

Дрони атакували базу запуску БпЛА "Цимбулова" в Орловській області РФ
Фото: Exilenova+

Дрони атакували базу запуску БпЛА "Цимбулова" в Орловській області РФ. Супутниковий моніторинг NASA FIRMS зафіксував кілька осередків пожеж у районі об’єкта.

Про це пишуть моніторингові канали ASTRA та Exilenova+.

За даними моніторингу, пожежі фіксуються з 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та запуску безпілотників.  

"Під масованою атакою база запусків БпЛА "Цимбулова". Супутниковий моніторинг NASA FIRMS фіксує кілька осередків пожеж із 01:33 в районі місця зберігання, підготовки та пуску", – пише Exilenova+.

Також під масованою атакою опинилася Калузька область РФ. Місцева влада заявила про знищення 13 БпЛА над Жуковським, Ізносковським і Малоярославецьким муніципальними округами та Калугою.

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