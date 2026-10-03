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У Миколаєві через російські обстріли постраждали троє людей

Двоє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані.

У Миколаєві через російські обстріли постраждали троє людей
Фото: З відкритих джерел

У Миколаєві внаслідок учорашнього масованого російського удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них станом на ранок 3 жовтня перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє в.о. Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Напередодні ворог здійснив масований удар по місту із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed" та балістичної ракети "Іскандер-М".

Ще один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури. 

Зокрема, адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.

  • У Миколаєві внаслідок влучання безпілотника пошкоджене відділення "Укрпошти". Працівники пошти після вибуху надали першу допомогу пораненому перехожому та викликали швидку.
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