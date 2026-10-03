У Миколаєві через російські обстріли постраждали троє людей

У Миколаєві внаслідок учорашнього масованого російського удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них станом на ранок 3 жовтня перебувають у лікарні у тяжкому стані.
Про це повідомляє в.о. Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Напередодні ворог здійснив масований удар по місту із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed" та балістичної ракети "Іскандер-М".
Ще один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури.
Зокрема, адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.
- У Миколаєві внаслідок влучання безпілотника пошкоджене відділення "Укрпошти". Працівники пошти після вибуху надали першу допомогу пораненому перехожому та викликали швидку.