У Миколаєві через російські обстріли постраждали троє людей

Двоє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані.

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У Миколаєві внаслідок учорашнього масованого російського удару постраждали троє чоловіків. Двоє з них станом на ранок 3 жовтня перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє в.о. Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Напередодні ворог здійснив масований удар по місту із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed" та балістичної ракети "Іскандер-М".

Ще один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.