У Миколаєві ворожий дрон пошкодив відділення "Укрпошти": є поранений

Співробітники та клієнти відділення не постраждали.

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У Миколаєві внаслідок влучання безпілотника пошкоджене відділення АТ "Укрпошта". Працівники пошти після вибуху надали першу допомогу пораненому перехожому та викликали швидку.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, БпЛА влучив безпосередньо позаду відділення. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, однак співробітники та клієнти не постраждали.

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Фото: Ігор Смілянський

Одразу після вибуху до відділення забіг поранений чоловік. Працівники надали йому першу медичну допомогу та викликали бригаду швидкої.

Фото: Ігор Смілянський

Смілянський подякував співробітникам за оперативні дії. У пошкодженому відділенні вже розпочали відновлювальні роботи.