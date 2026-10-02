Європейські колеги ще опрацьовують звернення Києва, тому остаточної відповіді поки немає.

Україна звернулася до Євросоюзу з проханням надати щонайменше 1,1 млрд євро для компенсації додаткових логістичних витрат на експорт агропродукції.

Такий запит українська сторона озвучила під час зустрічі аграрних міністрів у Брюсселі на початку тижня через блокаду Росією глибоководних чорноморських портів, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, європейські колеги ще опрацьовують звернення, тому остаточної відповіді поки немає. Розрахунок потреби робили з показника 50 євро на тонну продукції, тож сума у 1,1 млрд євро дозволить стимулювати додатковий експорт обсягом до 20 млн тонн.

Зараз Україна експортує лише половину від можливих обсягів сільськогосподарської продукції. Якщо не вжити додаткових заходів в умовах блокади портів, країна не зможе вивезти у цьому маркетинговому році близько 30 млн тонн врожаю на суму майже $10 млрд.