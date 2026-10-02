Україна звернулася до Євросоюзу з проханням надати щонайменше 1,1 млрд євро для компенсації додаткових логістичних витрат на експорт агропродукції.
Такий запит українська сторона озвучила під час зустрічі аграрних міністрів у Брюсселі на початку тижня через блокаду Росією глибоководних чорноморських портів, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, європейські колеги ще опрацьовують звернення, тому остаточної відповіді поки немає. Розрахунок потреби робили з показника 50 євро на тонну продукції, тож сума у 1,1 млрд євро дозволить стимулювати додатковий експорт обсягом до 20 млн тонн.
Зараз Україна експортує лише половину від можливих обсягів сільськогосподарської продукції. Якщо не вжити додаткових заходів в умовах блокади портів, країна не зможе вивезти у цьому маркетинговому році близько 30 млн тонн врожаю на суму майже $10 млрд.
- Раніше Висоцький під час круглого столу в Брюсселі закликав зробити альтернативну логістику економічно доступною для українських виробників. Україна пропонувала ввести тимчасові механізми підтримки для покриття додаткових логістичних витрат, зокрема під час перевезення агропродукції територією Євросоюзу до європейських портів та експортних хабів. Такий крок допоможе зберегти регулярні поставки на традиційні ринки Африки, Близького Сходу та Азії.