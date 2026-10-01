2 жовтня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

Попри це, енергетики закликають не користуватись потужними електроприладами у вечірній час, в період найбільшого навантаження на енергосистему.

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В п'ятницю, 2 жовтня в Україні не прогнозуються відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго"

Енергетики наголошують користуватись потужними електроприладами у денний час - з 10:00 до 16:00

Ситуація в енергосистемі може змінитись внаслідок російських обстрілів. Про актуальні зміни можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.