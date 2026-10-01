2 жовтня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

В п'ятницю, 2 жовтня в Україні не прогнозуються відключення світла.
Про це повідомили в "Укренерго"
Енергетики наголошують користуватись потужними електроприладами у денний час - з 10:00 до 16:00
Ситуація в енергосистемі може змінитись внаслідок російських обстрілів. Про актуальні зміни можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.
- Вранці, 1 жовтня, були нові знеструмлення через російські удари у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Кіровоградській областях.