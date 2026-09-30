У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 192 млрд гривень

Загалом до загального і спеціального фондів надійшло 503 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.

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У вересні до загального фонду надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі:

36,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);20 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;12,3 млрд грн – акцизний податок;4,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;3,7 млрд грн – рентна плата.Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.

34,5 млрд гривень склали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

В цілому, за підсумками вересня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,2 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.