У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 192 млрд гривень

У вересні до загального фонду надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі:
36,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);20 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;12,3 млрд грн – акцизний податок;4,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;3,7 млрд грн – рентна плата.Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.
34,5 млрд гривень склали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
В цілому, за підсумками вересня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,2 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
- Від початку 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2 трлн гривень. Понад 569 мільярдів гривень становлять кошти міжнародної грантової допомоги.