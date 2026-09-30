Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 192 млрд гривень

Загалом до загального і спеціального фондів надійшло 503 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.

У вересні до загального фонду держбюджету надійшло понад 192 млрд гривень
Фото: Макс Левин

У вересні до загального фонду надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

За підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі:

36,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);20 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;12,3 млрд грн – акцизний податок;4,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;3,7 млрд грн – рентна плата.Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.

 34,5 млрд гривень склали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

В цілому, за підсумками вересня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,2 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies