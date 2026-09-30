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Корецький: Уряд відкладає непершочергові видатки та пришвидшує виконання зобов’язань перед партнерами

Фінансування від міжнародних партнерів напряму залежить від виконання Україною погоджених зобов’язань.

Корецький: Уряд відкладає непершочергові видатки та пришвидшує виконання зобов’язань перед партнерами
Сергій Корецькийґ
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Уряд України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Водночас для отримання міжнародного фінансування країні необхідно виконати взяті на себе зобов’язання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, фінансування від міжнародних партнерів напряму залежить від виконання Україною погоджених зобов’язань. Вони передбачають два блоки – урядові та законодавчі зміни.

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"Нам критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів. Це фінансування напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань", – зазначив Корецький.

Він повідомив, що на засіданні уряду ухвалили ще чотири рішення в межах цих зобов’язань. Таким чином, із 42 запланованих урядових рішень виконано вже 17.

Решту зобов’язань уряд планує виконати до 15 жовтня. Корецький закликав максимально пришвидшити роботу упродовж найближчих двох тижнів та забезпечити доведення кожного рішення до кінця.

"Будь-яка затримка має дуже високу ціну. Від виконання цих зобов’язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти Росії", – наголосив прем’єр.

Корецький також подякував народним депутатам за роботу над необхідними законопроєктами та заявив про готовність уряду до подальшої співпраці з парламентом.

  • Уряд запроваджує жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
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