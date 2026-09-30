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Корецький: вночі була перша з кінця опалювального сезону масована атака на енергетику

Російські удари були спрямовані на 11 регіонів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Корецький: вночі була перша з кінця опалювального сезону масована атака на енергетику
Фото: Міністерство енергетики України

Уночі 30 вересня Росія вперше з кінця минулого опалювального сезону масовано атакувала енергетичну інфраструктуру. Хоча з літа не було жодного дня, коли ворог не атакував би енергетику, але така комбінована атака сьогодні вночі була першою.

Є пошкодження і руйнування. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.

«Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення», – сказав він.

Загалом Росія від учора атакувала 11 регіонів. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні. Пʼятеро людей загинуло, серед них дитина. Загроза повітряних ударів зберігається. 

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