На Київщині після ворожої атаки погіршилася якість повітря у чотирьох містах

Йдеться про Вишгород, Вишневе, Васильків та Обухів.

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У чотирьох містах Київської області після ворожої атаки зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Йдеться про Вишгород, Вишневе, Васильків та Обухів. За даними моніторингових постів, основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил.

Тривалий вплив такого забруднення може спричиняти дискомфорт під час дихання у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Останні обстріли Київщини

У Київській області внаслідок масованої ракетної атаки 30 вересня загинула дитина. Ще троє людей отримали поранення, зокрема – дитина.

У Вишгороді ворог влучив у приватний будинок. Під завалами виявили загиблу дитину 2012 року народження.