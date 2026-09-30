Протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня від ворожих ударів пошкоджено сім об'єктів у Житомирській області.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Пошкодження є у Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах.
Під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики.
Унаслідок ворожої атаки також згоріли чотири автівки.
На місці подій працюють рятувальники та спеціальні служби.
Ввечері 28 вересня та вранці 29 вересня росіяни близько 10 разів атакували цивільну інфраструктуру Житомирщини.