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У ДСНС пояснили, чому Київ накрив туман

Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. 

У ДСНС пояснили, чому Київ накрив туман

Туман, який спостерігається у Києві – це наслідки попередніх обстрілів, пояснили у ДСНС. 

Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. 

Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце – усе поступово розійдеться.

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Киянам радять зараз:

  • зачинити вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки);
  • утриматися від провітрювання;
  • за наявності увімкнути очищувач повітря або зробіть вологе прибирання;
  • водіям – вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію.

Окрім того, у КМДА повідомили, що через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському та Святошинському районах спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних. 

Туман після обстрілів у Києві
Фото: LB.ua
Туман після обстрілів у Києві

Росіяни вчергове атакували українську столицю балістичними ракетами. Також тривала безперервна атака дронами. Загинули двоє жінок. Ще четверо людей поранені.

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