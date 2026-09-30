У ДСНС пояснили, чому Київ накрив туман

Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі.

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Туман, який спостерігається у Києві – це наслідки попередніх обстрілів, пояснили у ДСНС.

Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі.

Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце – усе поступово розійдеться.

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Киянам радять зараз:

зачинити вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки);

утриматися від провітрювання;

за наявності увімкнути очищувач повітря або зробіть вологе прибирання;

водіям – вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію.

Окрім того, у КМДА повідомили, що через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському та Святошинському районах спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

Фото: LB.ua Туман після обстрілів у Києві

Росіяни вчергове атакували українську столицю балістичними ракетами. Також тривала безперервна атака дронами. Загинули двоє жінок. Ще четверо людей поранені.