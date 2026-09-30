ЗМІ: Директор ЦРУ у Кремлі попередив про розвал російської економіки, як СРСР

Ще одна версія того, навіщо американський посадовець літав до Москви.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на високопоставлену особу в дипломатичних колах стверджує, що візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа мав на меті попередження.

Однак, на відміну від попередніх версій, йдеться про те, що американьсикий посадовець не застерігав Кремль від ескалації війни та нападу на країни НАТО. Він нібито передав путінському режиму висновок розвідки про те, що Росія не здатна витягнути війну економічно, тож на неї чекає крах фінансової системи, подібний на той, якого зазнав Радянський Союз.

Також Реткліфф буцімто передав політичний сигнал із Вашингтона, що Сполучені Штати не покинуть Україну. Тож Путіна спонукали до одного: вести переговори. У такому контексті запрошення диктатора на саміт "Великої двадцятки" у Маямі може виглядати вже не як відмова від підтримки Києва, а частина дипломатичного процесу.