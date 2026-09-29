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​Росіяни завдали удару КАБами по Сумах: є загиблі і поранені. Серед цілей ворога була школа

Постраждали дев'ять людей, серед них - три дитини.

​Росіяни завдали удару КАБами по Сумах: є загиблі і поранені. Серед цілей ворога була школа
Школа в Сумах після удару Росії
Фото: Офіс президента

Росіяни вдарили чотирма КАБами вдарили по цивільній інфраструктурі міста Суми. В результаті удару загинули двоє людей, які перебували у своїх домівках у приватному секторі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Також ворог завдав удару по школі. На момент атаки діти знаходилися в укритті.

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За даними ДСНС, 9 людей травмовано, серед них 3 дітей

"Чотири КАБи вдарили по центральній частині міста. Ворог обстріляв  будівлю школи та житловий сектор. Одночасно за трьома адресами рятувальники гасили пожежі та обстежували місця атак. Усі загоряння ліквідували", - йдеться в повідомленні. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин росіян. Він подякував вчителям та керівництву школи за те, що діти і викладачі були в укритті. Також президент висловив співчуття родинам загиблих. 

"Російські терористи - просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", - написав Зеленський у Telegram.

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