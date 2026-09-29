Уряд виділив 518 млн грн на резервну цифрову інфраструктуру через атаки РФ

Уряд спрямував 518,3 млн гривень із резервного фонду на посилення резервної цифрової інфраструктури державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.
Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Передбачені кошти використають для розгортання окремих резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури та придбання необхідного серверного обладнання. Також фінансування піде на програмне забезпечення і системи, які забезпечують резервне копіювання та відновлення даних.
В уряді сподіваються, що створення додаткової резервної інфраструктури дозволить оперативніше відновлювати системи та сервіси, якщо вони будуть пошкоджені.
"Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", – зазначив Корецький.
- Сьогодні, 29 вересня, президент Володимир Зеленський зазначив, що під час нічної атаки у Києві були пошкоджені дата- та бізнес-центри.
- 26 вересня дата-центр COSMONOVA повідомив, що більше не працюватиме після руйнувань. Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.