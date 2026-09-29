Уряд виділив 518 млн грн на резервну цифрову інфраструктуру через атаки РФ

Передбачені кошти використають для розгортання окремих резервних середовищ і майданчиків.

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Уряд спрямував 518,3 млн гривень із резервного фонду на посилення резервної цифрової інфраструктури державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.

Про це повідомив в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Передбачені кошти використають для розгортання окремих резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури та придбання необхідного серверного обладнання. Також фінансування піде на програмне забезпечення і системи, які забезпечують резервне копіювання та відновлення даних.

В уряді сподіваються, що створення додаткової резервної інфраструктури дозволить оперативніше відновлювати системи та сервіси, якщо вони будуть пошкоджені.

"Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", – зазначив Корецький.