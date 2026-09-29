BlueBird Tech запустила оренду РЕБ-систем «Грець»

Для оренди доступні три моделі. Послуга можлива для приватних осіб, компаній, а також благодійних фондів і волонтерських організацій

Українська компанія BlueBird Tech запускає нову послугу - оренду систем радіоелектронної боротьби «Грець». Користувачі можуть отримати РЕБ у тимчасове користування на погоджений строк - без необхідності одразу купувати дороговартісне обладнання. Про це повідомили у компанії.

Систему можна взяти, зокрема, для конкретної бойової задачі, тестування в реальних умовах або тимчасового посилення захисту від ворожих дронів - під час відряджень у зону бойових дій. Оренда можлива для приватних осіб, компаній, а також благодійних фондів і волонтерських організацій.

Для оренди доступні три різні моделі:

РЕБ «Грець XL» - модульна система для протидії FPV-дронам;

РЕБ «Грець 4МЦ» - автомобільний модульний комплекс для протидії БПЛА;

РЕБ «Грець 4М» - легка система для протидії FPV-дронам.

«Ми хочемо дати користувачам можливість швидше отримувати необхідне обладнання без необхідності одразу здійснювати повну закупівлю. Оренда може бути зручним форматом для тих, хто хоче спочатку протестувати реб систему перед придбанням, оцінити її в реальних умовах роботи або потребує обладнання лише на обмежений період під конкретне завдання чи виїзд. У таких випадках оренда дозволяє отримати необхідне рішення саме на той термін, коли воно потрібне», - зазначають у відділі продажів BlueBird Tech.