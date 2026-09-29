Міноборони: Резиденти Defence City зможуть орендувати державне майно без аукціонів

Це спрощує доступ до приміщень та іншого майна, необхідного для розміщення виробництва і нарощування потужностей.

Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі статусом резидентів Defence City отримали можливість орендувати державне майно без проведення аукціону. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Відповідні зміни до постанови № 634 від 27 травня 2022 року, якою регулюються правила оренди майна на період воєнного стану, ухвалив Кабінет Міністрів України за пропозицією Міноборони.

В оборонному відомстві зазначають, якщо раніше підприємство мало одночасно відповідати трьом критеріям, то відтепер достатньо відповідати принаймні одному з чотирьох:

бути визначеним Міноборони критично важливим підприємством у сфері ОПК або для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

бути включеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

бути виробником безпілотних систем, засобів РЕБ, засобів пасивної протидії технічним розвідкам, серійним виробником ракетних комплексів, розробником нових або модернізованих зразків ракетного озброєння чи виробником вибухових матеріалів військового призначення;

мати статус резидента Defence City.

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Для отримання державного або комунального майна в оренду без аукціону підприємство має звернутися до орендодавця з письмовою заявою про включення відповідного об’єкта до переліку майна, яке може передаватися в оренду без проведення аукціону.

У заяві необхідно зазначити відомості, що підтверджують відповідність одному з критеріїв: посилання на рішення Міноборони про статус критичності; рішення про внесення до реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів; лист Міноборони про відповідність критерію щодо виробництва відповідної оборонної продукції або відомості про статус резидента Defence City.

Міністерство протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви надсилає орендодавцю підтвердження відповідності заявника щонайменше одному з критеріїв або повідомляє про невідповідність жодному з них.

«Розвиваємо Defence City як середовище з більшими можливостями. Спрощений доступ до держмайна – ще один практичний інструмент для цього. Чим менше часу виробник витрачає на пошук і отримання необхідної інфраструктури, тим швидше він може спрямувати ресурси безпосередньо на масштабування виробництва», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Також уряд розширив перелік підприємств оборонної сфери, які можуть скористатися механізмом оренди майна без аукціону. До нього включили виробників безпілотних систем, засобів активної (радіоелектронної боротьби) і пасивної протидії технічним розвідкам.

Крім цього, поширив можливість орендувати без аукціону і комунальне майно — раніше оборонні підприємства за цим механізмом могли орендувати лише державне майно. Органам місцевого самоврядування рекомендують встановлювати для нього орендну плату з розрахунку 8% оціночної вартості на рік.

Defence City — спеціальний правовий режим для підприємств українського оборонно-промислового комплексу, запроваджений у 2025 році. Він передбачає податкові, митні та інші регуляторні пільги для підприємств, які отримали статус резидента Defence City. Згідно з законом № 13420, режим має діяти до 1 січня 2036 року або до вступу України до ЄС.

Зокрема, резиденти можуть отримати звільнення від податку на прибуток за умови його реінвестування, а також від земельного, податку на нерухомість та екологічного податку. Для них також передбачені спрощені митні процедури та окремі умови у сфері валютного й експортного контролю. З моменту запуску проєкту кількість резидентів з числа виробників озброєння та військової техніки уже перевищила 50.