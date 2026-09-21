Підприємства оборонпрому підписали перші 26 угод пільгового лізингу, - Міноборони

Міністерство оборони реалізує програму пільгового фінансового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу. Наразі вже укладено перші 26 договорів на суму 91,2 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що цей інструмент покликаний допомогти зброярам оперативно оновлювати матеріально-технічну базу без надмірного фінансового навантаження.
У межах програми підприємства можуть залучати у фінансовий лізинг обладнання та машини, технологічне устаткування, засоби автоматизації, транспорт та інші активи, необхідні для виробництва.
Максимальна сума фінансування за одним договором - 500 млн грн, максимальний строк – п’ять років.
Держпідтримка знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних: різницю компенсує держава. Договором також може бути передбачене відстрочення лізингових платежів на строк до 12 місяців.
Скористатися програмою можуть підприємства, які на дату укладення договору мають статус критично важливих у сфері ОПК.
- Механізм державної підтримки фінансового лізингу для підприємств ОПК було запроваджено у грудні 2025 року за рішенням Кабінету міністрів. Програму, розроблену Міністерством оборони, запровадили як доповнення до пільгового кредитування, щоб дати виробникам можливість залучати обладнання, транспорт та інші основні засоби на пільгових фінансових умовах.