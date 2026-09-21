Підприємства оборонпрому підписали перші 26 угод пільгового лізингу, - Міноборони

Максимальна сума фінансування за одним договором - 500 млн грн, максимальний строк – п’ять років.

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Міністерство оборони реалізує програму пільгового фінансового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу. Наразі вже укладено перші 26 договорів на суму 91,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей інструмент покликаний допомогти зброярам оперативно оновлювати матеріально-технічну базу без надмірного фінансового навантаження.

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У межах програми підприємства можуть залучати у фінансовий лізинг обладнання та машини, технологічне устаткування, засоби автоматизації, транспорт та інші активи, необхідні для виробництва.

Максимальна сума фінансування за одним договором - 500 млн грн, максимальний строк – п’ять років.

Держпідтримка знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних: різницю компенсує держава. Договором також може бути передбачене відстрочення лізингових платежів на строк до 12 місяців.

Скористатися програмою можуть підприємства, які на дату укладення договору мають статус критично важливих у сфері ОПК.