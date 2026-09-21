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ЦПД: Російська пропаганда поширює фейкове фото пошкодженого авто Coca-Cola з нібито деталями для дронів

Зображення згенерували за допомогою ШІ.

ЦПД: Російська пропаганда поширює фейкове фото пошкодженого авто Coca-Cola з нібито деталями для дронів
Фото: ЦПД

У мережі поширюють фейкове фото пошкодженого внаслідок обстрілу брендованого автомобіля Coca-Cola, у кузові якого нібито видно деталі для запуску безпілотників. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Знімок публікують російські та проросійські акаунти в соціальних мережах. Пропагандисти стверджують, що цивільний транспорт в Україні нібито використовують для військових потреб.

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Водночас у Центрі протидії дезінформації наголошують, що це зображення є підробкою.

За даними ЦПД, зображення згенерували за допомогою штучного інтелекту. Це підтвердив аналіз фото спеціалізованими інструментами для виявлення ШІ-контенту.

У Центрі зазначили, що поширення цього зображення є частиною дезінформаційної кампанії росії.

За оцінкою Центру протидії дезінформації, мета кампанії – виправдати терористичні атаки на цивільні об’єкти, зокрема удар по заводу Coca-Cola.

Також, за даними ЦПД, поширення фейку має створити хибне уявлення про те, що Україна нібито використовує цивільну логістику у військових цілях.

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