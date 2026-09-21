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​ВАКС визнав винним у службовій недбалості ексзаступника директора Аеророху, але звільнив від покарання за строками давності

Він має сплатити 70 млн грн штрафу на користь підприємства.

​ВАКС визнав винним у службовій недбалості ексзаступника директора Аеророху, але звільнив від покарання за строками давності
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 21 вересня, визнав винуватим колишнього першого заступника директора ДП "Украерорух" у службовій недбалості й засудив його до п'яти років позбавлення волі, але звільнив від покарання за строками давності.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що ВАКС стягнув з колишнього топ-менеджера 70 млн грн на користь підприємства.

"Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування, державних установах та підприємствах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, і штраф у розмірі 12 750 грн. Водночас на підставі положень ч. 4 ст. 74 КК суд звільнив обвинуваченого від покарання за вчинений злочин у зв’язку із закінченням строків давності", - йдеться в повідомленні.

Також суд частково задовольнив цивільний позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та стягнув з обвинуваченого 70 млн грн на користь підприємства.

Крім того, суд постановив залишити в силі арешт автомобіль Toyota Sequoia та причіп, накладений з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення. 

Контекст

  • За інформацією САП, у травні 2015 року ДП відкрило поточні рахунки у "Платинум Банку". Згодом держпідприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури для вжиття заходів для здійснення обслуговування у інших банках, оскільки банк мав проблеми з платоспроможністю.
  • Коли у січні 2017 року фінустанову визнали неплатоспроможною, державне підприємство зазнало мільйонних збитків, втративши 160 млн грн – ці кошти підозрювані перерахували на банківські рахунки. Украерорух до початку 2017 року зберігав на рахунках у збанкрутілому банку 405 млн грн. 
  • Тим часом у 2021 році правоохоронці затримали та повідомили підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному з заступників директора ДП. 
  • У липні 2023 року САП завершила досудове розслідування у справі експосадовців Украероруху. Їм інкримінують завдання 160 млн грн збитків державному підприємству. 
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