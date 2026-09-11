ВАКС призначив Столару 300 млн гривень застави (оновлено)

Вищий антикорсуд призначив підозрюваному в справі «Феміда» народному депутату Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді 300 мільйонів гривень. Інформацію про це підтвердила САП, а спершу повідомило Суспільне з посиланням на підтвердження від пресслужби суду.
Спеціалізована антикорпрокуратура зазначила, що на підозрюваного покладено такі процесуальні обовʼязки:
- прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів та суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.
«Метою створення та діяльності вказаної злочинної організації було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.», – йдеться у повідомленні САП.
Там додали, що слідство встановило причетність Столара до створення цієї злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, і готування навесні 2026 року до заволодіння об’єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця.
За даними джерел Суспільного в правоохоронних органах, в серпні йому оголосили підозру заочно. На момент оприлюднення даних про викриття злочинного угруповання, в організації якого Столара підозрюють разом з чинним народним депутатом Максимом Микитасем, він перебував за кордоном.
УП писала, що в вересні Вадим Столар повернувся до України.
«Я в Україні. Сьогодні я особисто та добровільно прибув за викликом суду для участі у розгляді клопотання про застосування щодо мене запобіжного заходу», – прокоментував нардеп у Facebook.
Слідство інкримінує йому втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час воєнного стану, та інші правопорушення. За даними НАБУ і САП, Вадим Столар і Микитась очолювали злочинне угруповання, що займалося рейдерським захопленням підприємств і нерухомості, втручалося в державні реєстри й підкуповувало суддів.
Також це злочинне угруповання підозрюють в легалізації коштів для застави ексміністру Герману Галущенку.
Крім чинного і колишнього нардепів, підозрюваною є Ірина Мудра, що до викриття була заступницею голови Офісу президента. Загалом у справах «Феміда» й «Форест Гамп» фігурують понад 10 осіб.
Мудра і Микитась отримали запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 30 і 20 млн грн. Застави за обох станом на зараз не внесені.
Вадим Столар
Підприємницьку діяльність почав підлітком. 1999 року по 2000 рік працював менеджером туристичної компанії його батьків «Яна». З 2001 по 2007 рік – генеральний директор ТОВ «Відродження».
У червні 2020 став власником юридичних осіб проросійського телеканалу «RABINOVICH TV» та «Всі новини» (цифрова ліцензія останньої була анульована Національною радою з питань телебачення і радіомовлення 30 жовтня 2019 року). На їх базі 9 серпня 2020 був запущений канал Kyiv.live.
Один з акціонерів CityCommerce Bank.
У 2006 році був обраний депутатом Київської обласної ради за списком Блоку «Наша Україна». У 2010 році став депутатом Верховної Ради 6 скликання від Партії регіонів (№212 у списку), безпартійний. За більш ніж два роки роботи в парламенті 6 скликання не запропонував жодного законопроєкту або поправки до закону.
У 2012 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець за 217 округом (частина Оболонського району міста Києва).
У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання за округом №217 (м.Київ, частина Оболонського району) як самовисуванець.
У 2014 році був обраний депутатом Київської міської ради за 31 округом на Оболоні як самовисуванець. Був першим заступником голови депутатської комісії з питань бюджету.
У 2014 році був керівником Патронатної служби Голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від проросійської партії ОПЗЖ номером 11 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики.