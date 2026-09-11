​Отримав підозру духовний наставник Путіна, митрополит РПЦ Тихон

У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ.

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Митрополит РПЦ Тихон (Георгій Шевкунов), який підтримує збройну агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів, отримав підозру.

Про це повідомила Служба безпеки.

За даними слідства, Тихон є головним духовним наставником Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму. Він одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення РФ і закликав до сприяння збройним угрупованням країни-агресора.

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У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території українського півострова. На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України.

Крім цього, Тихон регулярно бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст і агітує за подальшу окупацію всієї території нашої держави.

СБУ ініціювала фахову експертизу, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності російського митрополита в інтересах Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).