Підрозділ Президентської бригади збирає кошти на пікап

Підрозділ оголосив збір 450 тисяч гривень на придбання та підготовку повнопривідного пікапа.

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Фото: надане бригадою

Підрозділ "Арсенал" самохідного артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку, оголосив збір 450 тисяч гривень на придбання та підготовку повнопривідного пікапа.

Збір триває вже кілька тижнів. За цей час спільними зусиллями вдалося зібрати 130 тисяч гривень.

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Автомобіль необхідний військовим для підвозу боєкомплекту, забезпечення роботи підрозділу на позиціях, а також евакуації та ротації військовослужбовців.

В "Арсеналі" зазначають, що через постійні обстріли логістика на передових позиціях стає дедалі складнішою.

"Попри те, що зараз усім непросто і зборів дуже багато, цей автомобіль реально потрібен хлопцям для виконання важливих бойових завдань", – зазначають у підрозділі.

Військові закликають долучитися до збору, допомогти закрити банку та поширити інформацію про нього.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4tRpvoKpxe

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