На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: загинув медик

Ще двоє людей були поранені.

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Удар по швидкій на Донеччині

У Ясногірці на Донеччині російський безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Один працівник швидкої загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Атака сталася сьогодні близько опівдня. Ворожий "Ланцет" влучив у карету швидкої, яка рухалася містом.

"Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – написав Філашкін.