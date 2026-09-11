На Донеччині російський безпілотник атакував карету швидкої: загинув медик

У Ясногірці на Донеччині російський безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Один працівник швидкої загинув, ще двоє людей отримали поранення.
Про це в Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Атака сталася сьогодні близько опівдня. Ворожий "Ланцет" влучив у карету швидкої, яка рухалася містом.
"Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – написав Філашкін.
- Росія минулої доби вбила і поранила мешканців Донецької області. Загиблий – житель Краматорська. Окрім того, 29 людей дістали поранення: 22 у Краматорську, по 2 у Слов’янську, Біленькому, Спасько-Михайлівці та одна людина поранена у Малотаранівці.
- Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Руйнувань зазнали 96 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.