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У Дніпрі через атаку пошкоджено склад VARUS

Частину товару вдалось врятувати. Співробітники мережі не постраждали.

У Дніпрі через атаку пошкоджено склад VARUS
Горіли склади VARUS
Фото: VARUS

Внаслідок чергової атаки на Дніпро було пошкоджено склад мережі VARUS. У компанії зазначили, що це приміщення вже зазнавало руйнувань навесні.

Про це мережа повідомила у Facebook.

Під час удару на складі виникла пожежа. Завдяки роботі рятувальників ДСНС частину запасів вдалося врятувати. Працівники мережі внаслідок атаки не постраждали.

У VARUS повідомили, що врятований товар уже везуть до супермаркетів мережі. У компанії жартома зазначили: якщо від упаковки відчуватиметься легкий запах диму, дивуватися не варто.

"Це справжній аромат нашої з вами сили", – написали в VARUS.

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