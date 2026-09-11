У Дніпрі через атаку пошкоджено склад VARUS

Внаслідок чергової атаки на Дніпро було пошкоджено склад мережі VARUS. У компанії зазначили, що це приміщення вже зазнавало руйнувань навесні.
Про це мережа повідомила у Facebook.
Під час удару на складі виникла пожежа. Завдяки роботі рятувальників ДСНС частину запасів вдалося врятувати. Працівники мережі внаслідок атаки не постраждали.
У VARUS повідомили, що врятований товар уже везуть до супермаркетів мережі. У компанії жартома зазначили: якщо від упаковки відчуватиметься легкий запах диму, дивуватися не варто.
"Це справжній аромат нашої з вами сили", – написали в VARUS.
Останні обстріли Дніпра
- Вчора, 10 вересня, вдень Росія атакувала в центрі Дніпра підприємство "Олейна", яке належить американській корпорації. Загинули двоє людей.
- Загалом за день ворожа армія била по місту 4 рази. Горіли вантажівки, продуктові склади, а також виробничі приміщення.