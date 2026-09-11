У Львові перепоховають ексгумовані у Люксембурзі останки української діячки Марії Федак

Її поховають поруч із чоловіком Степаном Федаком на Личаківському цвинтарі.

У Львові перепоховають ексгумовані у Люксембурзі останки діячки українського жіночого та просвітницького руху Марії Федак.

Про це написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький та керівник Організації українських націоналістів Богдан Червак.

«Україна повертає додому Марію Федак – видатну діячку українського жіночого та просвітницького руху, представницю родини, тісно пов’язаної з історією нашої боротьби за незалежність», – зазначив Козицький і додав, що Марія Федак була дружиною відомого адвоката і мецената Степана Федака. Їхні доньки Софія й Ольга стали дружинами провідників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

Реклама

Останки Марії Федак ексгумували, і перепоховають у Львові. 18 вересня о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові розпочнеться чин прощання. Поховають Марію Федак на полі №49 Личаківського цвинтаря, поруч із могилою її чоловіка Степана Федака.

Фото: Богдан Червак Марію Федак перепоховають у Львові

Марія Федак активно працювала в українському жіночому та просвітницькому русі, займалася благодійністю, допомагала заарештованій українській студентській молоді. Разом із чоловіком виховала вісьмох дітей.

Через радянські репресії родина була змушена залишити Батьківщину ,і останні роки Марія Федак прожила у Люксембурзі. Там її і поховали на міському цвинтарі Боневуа (Bonnevoie) у місті Люксембург.

Коли у 1964 році Андрій Мельник помер, його поховали поруч із Марією.

«Зрештою, Андрій Мельник та його дружина Софія вже в Україні. Незабаром, як і побажала родина, у Львів повернеться Марія Федак», – написав Богдан Червак.