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Росія знову атакує Київ дронами: б'є по АЗС

Працює протиповітряна оборона. 

Росія знову атакує Київ дронами: б'є по АЗС
Мобільна вогнева група Повітряного командування ‘Південь’
Фото: facebook/Повітряне командування ‘Південь’

Вранці 11 серпня в Києві знову лунали вибухи. Росія продовжує дроновий терор столичного регіону. За інформацією станом на 9:53, сьогодні під ударом опинилися кілька АЗС. Поранені не менше чотирьох людей.

Спершу мер Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилася Троєщина. Він закликав перебувати в укриттях.

«Вибухи на Троєщині. Працює ППО», – сказав він.

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Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Дніпровському районі атаковано АЗС. Кличко підтвердив ці дані і сказав, що заправку ворог атакував і в Оболонському районі. Це місце ворог атакував повторно після першого удару. 

За інформацією мера міста, був виклик медиків до житлового будинку Дніпровського району. 

Поранені четверо людей. Принаймні троє з них – в Оболонському районі.

«В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території», – сказав Кличко.

Близько 10:40 КМДА повідомила про перекриття руху у зв'язку з ударами. Змінили рух тролейбуси №№ 25, 29, 30, 31 через перекриття руху на просп. Степана Бандери

Тролейбуси курсують:

  • № 25 – від просп. Свободи до залізничної платформи Куренівська;
  • №№ 29, 30, 31 (виїзд з лівого берега) – від вул. Милославської та пл. Дарницької до ст. м. Мінська;
  • №№ 30, 31 (виїзд з правого берега) – від ст. м. Лукʼянівська, вул. Кадетський гай до залізничної платформи Куренівська. 

Змінили рух втобуси №№ 28-Т, 33-Т, 35-Т, 110 через перекриття руху на просп. Романа Шухевича

Рух організовано: вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – вул. Ігоря Юхновського – далі за власною схемою.

  • Росія атакує Київ і область майже безперервно з 27 серпня. Учора ворог атакував Голосіївський, Оболонський, Солом'янський райони. В Голосіївському росіяни спрямували дрон на АЗС «Укрнафта». 
  • За 10 вересня поранень у столиці дістали не менше 10 людей. 
  • Вночі 11 вересня росіяни атакували багатоповерхівку в Дніпровському районі. Вісім людей були поранені. 
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