Вранці 11 серпня в Києві знову лунали вибухи. Росія продовжує дроновий терор столичного регіону. За інформацією станом на 9:53, сьогодні під ударом опинилися кілька АЗС. Поранені не менше чотирьох людей.
Спершу мер Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилася Троєщина. Він закликав перебувати в укриттях.
«Вибухи на Троєщині. Працює ППО», – сказав він.
Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Дніпровському районі атаковано АЗС. Кличко підтвердив ці дані і сказав, що заправку ворог атакував і в Оболонському районі. Це місце ворог атакував повторно після першого удару.
За інформацією мера міста, був виклик медиків до житлового будинку Дніпровського району.
Поранені четверо людей. Принаймні троє з них – в Оболонському районі.
«В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території», – сказав Кличко.
Близько 10:40 КМДА повідомила про перекриття руху у зв'язку з ударами. Змінили рух тролейбуси №№ 25, 29, 30, 31 через перекриття руху на просп. Степана Бандери
Тролейбуси курсують:
- № 25 – від просп. Свободи до залізничної платформи Куренівська;
- №№ 29, 30, 31 (виїзд з лівого берега) – від вул. Милославської та пл. Дарницької до ст. м. Мінська;
- №№ 30, 31 (виїзд з правого берега) – від ст. м. Лукʼянівська, вул. Кадетський гай до залізничної платформи Куренівська.
Змінили рух втобуси №№ 28-Т, 33-Т, 35-Т, 110 через перекриття руху на просп. Романа Шухевича
Рух організовано: вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – вул. Ігоря Юхновського – далі за власною схемою.
- Росія атакує Київ і область майже безперервно з 27 серпня. Учора ворог атакував Голосіївський, Оболонський, Солом'янський райони. В Голосіївському росіяни спрямували дрон на АЗС «Укрнафта».
- За 10 вересня поранень у столиці дістали не менше 10 людей.
- Вночі 11 вересня росіяни атакували багатоповерхівку в Дніпровському районі. Вісім людей були поранені.