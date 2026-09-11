Росія атакувала Житомирщину і пошкодила там підприємство

У ніч на 11 вересня російська армія атакувала Житомирську область дронами. Пошкоджене підприємство.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.
«Ворог знову завдав удару по цивільних об’єктах на Житомирщині. Унаслідок атаки ударних безпілотників зазнало пошкоджень приватне підприємство в Овруцькій громаді», – зазначив він.
На місці влучання виникла пожежа, її вдалося локалізувати.
Наразі інформації про загиблих та постраждалих унаслідок ворожого удару не надходило.
- У ніч на 11 вересня, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по Україні 161 дрон. ППО знешкодила 138 із них. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки.