Головне за четвер, 10 вересня: 5 загиблих у Павлограді, понад 170 боєзіткнень, удар по "Олейні" в Дніпрі

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1660-й день повномасштабної війни.

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5 людей загинули і 67 поранені через атаку росіян на Павлоград, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони і магазин.

"Серед постраждалих – хлопці 13, 14, 15, 17 років, двоє 4-річних дівчаток і одна 11-річна. Усім надається медична допомога", - додав очільник області.

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11 вересня у Павлограді оголосили День жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 вересня на фронті від початку доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там відбили 28 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 вересня – в новині.

Російські окупанти обстріляли КАБами житловий сектор на околиці Сум, повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Повідомляли про 11 поранених, серед яких - троє дітей.

Крім того, ворог повторно вдарив по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка, медичну допомогу вона отримала на місці.

Російські військові під час останнього обстрілу Дніпра влучили у підприємство "Олейна" в центральній частині міста, повідомив мер міста Борис Філатов.

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За його словами, підприємство вже неодноразово ставало ціллю російських ударів. Філатов зазначив, що "Олейна" належить американській корпорації Bunge.

Нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь. Філатов наголосив, що російська атака фактично була спрямована по об’єкту американської власності в центрі Дніпра.

У Києві російський ударний безпілотник упав на офісну будівлю, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю", - написав він у Telegram.

У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. На місці виникла пожежа.

Осінь і зима будуть тяжкими. Ворог узимку проводитиме наступальні дії, як він робив з 2014 року, повідомив в інтерв'ю LB командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Перелом у війні настане тоді, коли українська піхота просуватиметься уперед. Удари по російській інфраструктурі, нафті, енергетиці потрібно продовжувати і нарощувати, однак в класичному розумінні перелом – це коли війська наступають, а оборона ворога зламана.

«Якщо ми не йдемо вперед, обороняємося, то який це перелом у війні? Будь-яка територія, яку ми заберемо і противник не зможе втримувати наші наступальні дії – це називається перелом», – пояснив він.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.

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Пресслужба СБУ повідомила, що контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині та затримала чоловіка, якого російська ФСБ залучила до підготовки замаху.

За даними слідства, 19-річний мешканець Миколаєва мав застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Для підготовки замаху агент стежив за розпорядком дня та маршрутами потенційної жертви. За завданням російської спецслужби він отримав координати схрону, забрав звідти пістолет із набоями та глушником, після чого мав залишитися на ніч у лісі неподалік будинку активіста і здійснити вбивство із засідки.

СБУ викрила план та затримала чоловіка під час підготовки до замаху.

Подробиці – в новині.

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