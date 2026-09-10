Канада готує нові пакети санкцій проти Росії

Зокрема, це будуть антибалістичні санкції і обмежувальні заходи щодо причетних до викрадення українських дітей.

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Канада готує кілька пакетів санкцій проти Росії.

Про це на пресконференції з главою канадського уряду Марком Карні повідомив український президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, ідеться про антибалістичні санкції. Вони торкнуться всіх причетних до виробництва РФ балістичних ракет. Президент висловив сподівання, що пакет ухвалять швидко і він зможе запрацювати уже в жовтні.

Наразі триває робота МЗС України і координаторів з іншими державами в цьому напрямку.

Також будуть нові санкції проти осіб і компаній, які причетні до викрадення українських дітей, додав Зеленський.