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Канада готує нові пакети санкцій проти Росії

Зокрема, це будуть антибалістичні санкції і обмежувальні заходи щодо причетних до викрадення українських дітей.

Канада готує нові пакети санкцій проти Росії
санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Канада готує кілька пакетів санкцій проти Росії.

Про це на пресконференції з главою канадського уряду Марком Карні повідомив український президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, ідеться про антибалістичні санкції. Вони торкнуться всіх причетних до виробництва РФ балістичних ракет. Президент висловив сподівання, що пакет ухвалять швидко і він зможе запрацювати уже в жовтні.

Наразі триває робота МЗС України і координаторів з іншими державами в цьому напрямку.

Також будуть нові санкції проти осіб і компаній, які причетні до викрадення українських дітей, додав Зеленський.

  • У травні цього року Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, причетних до викрадення українських дітей та депортації їх до Росії. 
  • Країна ввела санкції проти 23 осіб й п’яти організацій, які причетні до незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей на території Росії та тимчасово окупованих територіях нашої держави.
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