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​Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство і співпрацю в сфері оборони

Також держави домовилися про енергетичне співробітництво.

​Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство і співпрацю в сфері оборони
Володимир Зеленський і Марк Карні
Фото: ОПУ

У Канаді український президент Володимир Зеленський і тамтешній прем’єр Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою.

Також лідери підписали спільну декларацію про посилення оборонного та безпекового співробітництва між Україною та Канадою (Drone Deal).

Крім того, міністри енергетики обох держав поставили свої підписи під спільною заявою про енергетичне співробітництво між Україною і Канадою.

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Зеленський зауважив, що Канада готова долучитися до європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. 

За словами Карні, третина дронів, яку виготовить канадська оборонна промисловість, буде передана Україні. Канадські і українські оборонні компанії будуть спільно виготовляти необхідну продукцію. Для цього вони підпишуть необхідні угоди про співпрацю.

Канада також зробить внесок у Фонд підтримки енергетики України, заявив на пресконференції Карні. Зокрема, ідеться про понад $430 млн у вигляді гарантій на кредити на закупівлі газу.

Триває робота з європейцями над створенням спільного фонду для підтримки українських ветеранів. Канада вже внесла 40 млн, повідомив Зеленський; кошти спрямують на ветеранські програми.

Загалом, за підрахунками українського президента, домовленості з канадською стороною можна оцінити у понад $2 млрд, зокрема, мільярд - на оборону і захист неба. Це ракети до Patriot, амуніція для F-16, копродукція дронів. 

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