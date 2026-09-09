Зеленський провів зустріч з очільницею МЗС Ісландії

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Обговорили захист української енергетики напередодні зими й посилення протиповітряної оборони.

"Розраховуємо на подальшу співпрацю та внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки. Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це", - зазначив Зеленський.

Серед іншого, говорили і про співробітництво в технологічній та оборонній сферах. Президент заявив, що Україна готова ділитися досвідом із партнерами.