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Зеленський провів зустріч з очільницею МЗС Ісландії

Обговорили захист української енергетики та посилення ППО.

Зеленський провів зустріч з очільницею МЗС Ісландії
Фото: Львівська ОВА

Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. 

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Обговорили захист української енергетики напередодні зими й посилення протиповітряної оборони. 

"Розраховуємо на подальшу співпрацю та внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки. Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це", - зазначив Зеленський. 

Серед іншого, говорили і про співробітництво в технологічній та оборонній сферах. Президент заявив, що Україна готова ділитися досвідом із партнерами.

  • Ісландія внесла додаткові 550 000 євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок країни склав майже 9 млн євро. Також Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання.
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