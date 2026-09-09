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Зеленський зустрівся з норвезьким прем'єром

Говорили про ППО та проходження Україною зими в умовах війни.

Зеленський зустрівся з норвезьким прем'єром
Володимир Зеленський та Йонас Гаре Стьоре.
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі повідомив про зустріч у Норвегії з головою уряду країни Йонасом Гаром Стере.

За словами глави держави, їхнє спілкування було присвячене темі протиповітряної оборони для України, а саме ситуації з ракетами-перехоплювачами та роботі над антибалістичної програми FREYJA. Також Зеленський і Стере поговорили про майбутнє проходження Україною складного зимового періоду.

Президент скористався нагодою, щоб висловити прем'єру співчуття через смерть короля Норвегії Гаральда V.

Саме на прощання з монархом Зеленський прибув до Норвегії у вівторок.

 

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