Говорили про ППО та проходження Україною зими в умовах війни.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі повідомив про зустріч у Норвегії з головою уряду країни Йонасом Гаром Стере.

За словами глави держави, їхнє спілкування було присвячене темі протиповітряної оборони для України, а саме ситуації з ракетами-перехоплювачами та роботі над антибалістичної програми FREYJA. Також Зеленський і Стере поговорили про майбутнє проходження Україною складного зимового періоду.

Президент скористався нагодою, щоб висловити прем'єру співчуття через смерть короля Норвегії Гаральда V.

Саме на прощання з монархом Зеленський прибув до Норвегії у вівторок.