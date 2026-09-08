Володимир Зеленський прибув до Норвегії: запланована низка важливих зустрічей

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Норвегії. Вони візьмуть участь в церемонії прощання з Королем Гаральдом V. Також Зеленський анонсував низку важливих зустрічей.
Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram
Ще сьогодні запланована зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери обговорять продовження підтримки України, зокрема посилення ППО.
"Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA. Дякую всім, хто допомагає Україні", - зазначив Володимир Зеленський.