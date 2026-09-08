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Володимир Зеленський прибув до Норвегії: запланована низка важливих зустрічей

Президентське подружжя візьме участь в церемонії прощання з Королем Геральдом V.

Володимир Зеленський прибув до Норвегії: запланована низка важливих зустрічей
Зеленський прибув до Осло, ілюстративне фото
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Норвегії. Вони візьмуть участь в церемонії прощання з Королем Гаральдом V. Також Зеленський анонсував низку важливих зустрічей.

Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram

Ще сьогодні запланована зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери обговорять продовження підтримки України, зокрема посилення ППО. 

"Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA. Дякую всім, хто допомагає Україні", - зазначив Володимир Зеленський.

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