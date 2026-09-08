Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСвіт

Євросоюз посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері ППО і космосу

Ізраїльська сторона зазначає, що загрози в космічному просторі вже стали реальністю.

Євросоюз посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері ППО і космосу
Супутник PACE
Фото: NASA

Євросоюз прагне залучити ізраїльські технології для розбудови власних високотехнологічних систем протиповітряної оборони і космічних можливостей. 

Голова Ізраїльського космічного агентства Шімріт Маман зустрілася в Брюсселі з єврокомісаркою з питань стартапів, досліджень та інновацій Катериною Захарієвою для обговорення спільних проєктів у сфері штучного інтелекту та робототехніки, пише Politico.

Переговори відбулися на тлі підготовки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до виступу на космічному саміті в Парижі, де вона попередить про зростання загроз у космосі. Ізраїльська сторона зазначає, що загрози в космічному просторі вже стали реальністю, а союзники все більше цікавляться технологіями подвійного призначення. Зокрема, ідеться про системи раннього сповіщення населення, які Ізраїль успішно застосовує під час ракетних атак Ірану.

Євросоюз активно відновлює військову і технологічну співпрацю з Ізраїлем, зважаючи на конкуренцію з боку США, Росії та Китаю. Хоча раніше ініціативу щодо створення європейського щита ППО призупинили через політичні застереження щодо війни в Газі, зараз ізраїльські оборонні компанії розширюють присутність у Європі. 

Зокрема, компанія Rafael відкриває завод із виробництва систем «Залізний купол» у Німеччині, а Греція уклала угоду з Ізраїлем на 3 млрд євро для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони.

  • Українська розвідка повідомляла, що, наприклад, Росія намагається створити власну систему супутникового зв’язку "Рассвет" і вже запустила на орбіту 32 супутники, які ворог називає аналогом Starlink.
  • Командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Майкл Траут заявляв, що РФ може розробляти технології для розміщення ядерної боєголовки на орбіті, що потенційно становитиме серйозну загрозу для супутникових систем і глобальної інфраструктури. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies