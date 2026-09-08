Євросоюз посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері ППО і космосу

Ізраїльська сторона зазначає, що загрози в космічному просторі вже стали реальністю.

Євросоюз прагне залучити ізраїльські технології для розбудови власних високотехнологічних систем протиповітряної оборони і космічних можливостей.

Голова Ізраїльського космічного агентства Шімріт Маман зустрілася в Брюсселі з єврокомісаркою з питань стартапів, досліджень та інновацій Катериною Захарієвою для обговорення спільних проєктів у сфері штучного інтелекту та робототехніки, пише Politico.

Переговори відбулися на тлі підготовки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до виступу на космічному саміті в Парижі, де вона попередить про зростання загроз у космосі. Ізраїльська сторона зазначає, що загрози в космічному просторі вже стали реальністю, а союзники все більше цікавляться технологіями подвійного призначення. Зокрема, ідеться про системи раннього сповіщення населення, які Ізраїль успішно застосовує під час ракетних атак Ірану.

Євросоюз активно відновлює військову і технологічну співпрацю з Ізраїлем, зважаючи на конкуренцію з боку США, Росії та Китаю. Хоча раніше ініціативу щодо створення європейського щита ППО призупинили через політичні застереження щодо війни в Газі, зараз ізраїльські оборонні компанії розширюють присутність у Європі.

Зокрема, компанія Rafael відкриває завод із виробництва систем «Залізний купол» у Німеччині, а Греція уклала угоду з Ізраїлем на 3 млрд євро для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони.