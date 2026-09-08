Євросоюз посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері ППО і космосу

Євросоюз прагне залучити ізраїльські технології для розбудови власних високотехнологічних систем протиповітряної оборони і космічних можливостей.
Голова Ізраїльського космічного агентства Шімріт Маман зустрілася в Брюсселі з єврокомісаркою з питань стартапів, досліджень та інновацій Катериною Захарієвою для обговорення спільних проєктів у сфері штучного інтелекту та робототехніки, пише Politico.
Переговори відбулися на тлі підготовки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до виступу на космічному саміті в Парижі, де вона попередить про зростання загроз у космосі. Ізраїльська сторона зазначає, що загрози в космічному просторі вже стали реальністю, а союзники все більше цікавляться технологіями подвійного призначення. Зокрема, ідеться про системи раннього сповіщення населення, які Ізраїль успішно застосовує під час ракетних атак Ірану.
Євросоюз активно відновлює військову і технологічну співпрацю з Ізраїлем, зважаючи на конкуренцію з боку США, Росії та Китаю. Хоча раніше ініціативу щодо створення європейського щита ППО призупинили через політичні застереження щодо війни в Газі, зараз ізраїльські оборонні компанії розширюють присутність у Європі.
Зокрема, компанія Rafael відкриває завод із виробництва систем «Залізний купол» у Німеччині, а Греція уклала угоду з Ізраїлем на 3 млрд євро для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони.
- Українська розвідка повідомляла, що, наприклад, Росія намагається створити власну систему супутникового зв’язку "Рассвет" і вже запустила на орбіту 32 супутники, які ворог називає аналогом Starlink.
- Командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Майкл Траут заявляв, що РФ може розробляти технології для розміщення ядерної боєголовки на орбіті, що потенційно становитиме серйозну загрозу для супутникових систем і глобальної інфраструктури.