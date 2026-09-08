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Проросійське угруповання вимагає від компаній Латвії, Польщі та Португалії припинити постачання зброї Україні

Якщо вимоги угруповання будуть проігноровані і зазначені компанії до 7 жовтня не припинять постачання зброї Україні, вона загрожує зупинити діяльність цих компаній.

Проросійське угруповання вимагає від компаній Латвії, Польщі та Португалії припинити постачання зброї Україні
Фото: Reuters

Проросійське терористичне угруповання Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984), яке раніше вже брало на себе відповідальність за диверсії в Європі, розіслало листи з погрозами Латвії, Польщі та Португалії з вимогою припинити діяльність компаній, які виробляють та постачають озброєння Україні.

Про це пише Delfi.

Згідно з поширеною угрупованням заявою для преси, вона виступила проти латвійських компаній Eraser та Unitrack, польських PGZ, WB Electronics, JFG Composite та Nitro-Chem, а також португальської Tekever.

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Якщо вимоги угруповання будуть проігноровані і компанії до 7 жовтня не припинять постачання зброї Україні, вона загрожує зупинити діяльність цих компаній.

Урядам згаданих країн терористи дали місяць виконання своїх вимог.

Як доказ «серйозності» своїх намірів угруповання надіслало фотографії графіті в Ризі, Варшаві та Лісабоні, на яких видно абревіатуру назви угруповання.

Раніше угруповання взяло на себе відповідальність за спробу підпалу в серпні підприємства у Словаччині, яке належить українському виробнику безпілотників Skyeton.

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