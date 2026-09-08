Зеленський: тристоронні перемовини можуть відбутися в ОАЕ, Швейцарії або інших країнах

Тристороння зустріч України, Росії і США може відбутися в ОАЕ, Швейцарії, Туреччині та інших країнах. Запрошення є від різних країн.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в аудіоспілкуванні з журналістами. Теми для обговорення – енергетика, зерно, гуманітарні питання, насамперед – обмін полоненими.

«Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат», – сказав президент.

Реклама

Якщо всі сторони погодяться, то таку зустріч проведуть восени, можливо, навіть цього місяця.

Контекст

Тристоронні перемовини України, США і Росії зупинилися після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану в лютому цього року. Поки що Україна і Росія мали лише двосторонні зустрічі з представниками США.

6 вересня перемовиник Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше приїхали до Києва. Візит вони здійснили після відвідування Москви. США і Україна сподіваються на відновлення зустрічей у тристоронньому форматі, але конкретні дати поки не озвучували.

Під час минулорічних і цьогорічних переговорів сторони напрацьовували план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в питанні територій. Росія вимагає виведення військ України з усього Донбасу. Штати пропонують створити там вільну економічну зону, але незрозуміло, під чиїм управлінням і де гарантії, що Росія не захопить решту території. Київ категорично проти будь-яких поступок територією і виведення армії.