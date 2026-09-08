Саудівська Аравія заявила про готовність жорстко відповісти на серію ударів єменських хуситів, унаслідок яких постраждали щонайменше 73 людини, зокрема жінки й діти. Атаки також спричинили пожежі на енергетичних об’єктах у південній частині країни.

Про це пише CNN.

Речник очолюваної Саудівською Аравією коаліції сил генерал-майор Туркі аль-Малікі назвав удари хуситів "небезпечними" та "безглуздими". Безпілотники й ракети були спрямовані по цивільних та економічних об’єктах у містах Абха, Хаміс-Мушайт, Джазан і Наджран.

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У Міністерстві енергетики Саудівської Аравії повідомили, що атаки спричинили пожежі на кількох об’єктах у південному регіоні. Частину операцій там тимчасово призупинили.

"Королівство підтверджує своє законне право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

Атаки засудили союзники Ер-Ріяда в регіоні. Єгипет назвав їх "небезпечною ескалацією", а Йорданія – "кричущим порушенням суверенітету Саудівської Аравії".

Що передувало?

Новий спалах насильства відбувається на тлі загострення конфлікту, який поновився після тривалого перемир’я. У липні хусити вже атакували саудівські нафтові об’єкти та судна.

Окрім ударів по території Саудівської Аравії, хусити оголосили блокаду саудівського судноплавства в Червоному морі, яке є важливим маршрутом для експорту саудівської нафти. Паралельно загострилися наземні бої між хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія, на території Ємену. В останні тижні хусити застосовували балістичні ракети та безпілотники проти порту Моха, який контролюють урядові сили.