Саудівська Аравія заявила про готовність жорстко відповісти на серію ударів єменських хуситів, унаслідок яких постраждали щонайменше 73 людини, зокрема жінки й діти. Атаки також спричинили пожежі на енергетичних об’єктах у південній частині країни.
Про це пише CNN.
Речник очолюваної Саудівською Аравією коаліції сил генерал-майор Туркі аль-Малікі назвав удари хуситів "небезпечними" та "безглуздими". Безпілотники й ракети були спрямовані по цивільних та економічних об’єктах у містах Абха, Хаміс-Мушайт, Джазан і Наджран.
У Міністерстві енергетики Саудівської Аравії повідомили, що атаки спричинили пожежі на кількох об’єктах у південному регіоні. Частину операцій там тимчасово призупинили.
"Королівство підтверджує своє законне право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.
Атаки засудили союзники Ер-Ріяда в регіоні. Єгипет назвав їх "небезпечною ескалацією", а Йорданія – "кричущим порушенням суверенітету Саудівської Аравії".
Що передувало?
Новий спалах насильства відбувається на тлі загострення конфлікту, який поновився після тривалого перемир’я. У липні хусити вже атакували саудівські нафтові об’єкти та судна.
Окрім ударів по території Саудівської Аравії, хусити оголосили блокаду саудівського судноплавства в Червоному морі, яке є важливим маршрутом для експорту саудівської нафти. Паралельно загострилися наземні бої між хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія, на території Ємену. В останні тижні хусити застосовували балістичні ракети та безпілотники проти порту Моха, який контролюють урядові сили.
- Семирічне протистояння між Саудівською Аравією та хуситами завершилося перемир’ям у 2022 році. Відтоді угруповання вимагає припинити спроби Ер-Ріяда ізолювати підконтрольні хуситам значні райони північного Ємену за допомогою транспортної та економічної блокади.
- У хуситів заявляють, що ці обмеження стали однією з причин продовження протистояння.